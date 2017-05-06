Beşiktaş’ta derbi kadrosu şekillendi

Beşiktaş'ta kritik derbi maçı öncesi kadro şekillendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın sahaya süreceği ilk 11'ini bugün son kez idmanda deneyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da konuk edecek. Kritik karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacakken, müsabaka saat 19.00’da başlayacak. 29. haftada Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Atiba Hutchinson, henüz takımla birlikte idmanlara başlamadı. Hafta içerisinde Beşiktaşlı futbolcuların gerçekleştirdiği idmanlara ağrıları nedeniyle katılamayan ve özel program uygulanan Kanadalı futbolcu, dün akşam yapılan antrenmanda sadece sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Atiba’nın takımla çalışacak düzeye gelmediği kaydedilirken, Beşiktaş’ın bugün maç öncesi yapacağı son idmanda tecrübeli oyuncunun durumunun netleşeceği tahmin ediliyor.

Beşiktaş`ın Vodafone Arena`da derbi galibiyeti yok Beşiktaş, bu sezon evinde derbi maçlarda henüz galibiyet elde edemedi. Buna karşılık kupada da Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Tosic cezalı Atınç sahada

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek. Şenol Güneş, hafta içerisinde yaptığı antrenmanlarda Marcelo’nun yanında genellikle Atınç Nukan’ı denedi. Atınç konusunda ısrarlı olduğu gözlenen Şenol Güneş’in derbi tandeminde Marcelo – Atınç ikilisini oynatması bekleniyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri golsüz geçmiyor Vodafone Arena'da yarın kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 23 randevuda rakip fileleri ilk havalandıran taraf sadece 1'er kez yenildi. İlgili Haberi Oku

Cenk kulübeye Aboubakar 11’e

Son dönemde formsuz olan Beşiktaş’ın genç golcüsü Cenk Tosun’un, derbi maçta kulübeye çekileceği gelen haberler arasında. Bu hafta gerçekleşen idmanlarda da Şenol Güneş, forvette Vincent Aboubakar’ı denediği gözlemlendi. Aboubakar’ın derbi maçta ilk 11’de sahaya sürülmesi ön görülürken, Demba Ba’nın ise 18 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Muhtemel 11

Siyah-beyazlıların, evinde oynayacağı kritik Fenerbahçe maçında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

“Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Quaresma, Necip (Atiba), Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar.”