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07 Mayıs 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş’ta derbi öncesi büyük şok!

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.
20:296 Mayıs 2017
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Beşiktaş’ta derbi öncesi büyük şok!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile yarın Vodafone Arena’da oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

ATİBA KADRODA YOK

Bu arada sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

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