Derbi kralı Advocaat

Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat, bu sezon özellikle derbi maçlarda takımını ayrı bir şekilde hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon rakipleriyle çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı.

Medipol Başakşehir’in Antalyaspor deplasmanında kazanmasının ardından gözler derbiye çevrildi. Lider Beşiktaş, aradaki 1 puanlık farkı tekrar 4’e çıkartmak istiyor, Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için, Başakşehir’le arasındaki farkı kapatmanın peşinde. Zorlu randevu öncesinde sarı-lacivertli takımın en büyük kozu ise Teknik Direktör Dick Advocaat. Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon özellikle büyük maçlardaki performansıyla alkış aldı. Son olarak TT Arena’da Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu yıl ezeli rakipleri karşısında maç kaybetmedi.

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4 galibiyet 1 beraberlik

Fenerbahçe’nin başında bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı 5 maça çıkan Dick Advocaat, sadece sahasında oynadığı lig mücadelesinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, kalan 4 maçta ise rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında Galatasaray’ı sahasında 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan karşılaşmadan da 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Beşiktaş’ı Vodafone Arena’da 1-0 mağlup etmişti. Derbi maçlarda takımını çok iyi motive eden Advocaat, Beşiktaş karşısında da zafer istiyor.