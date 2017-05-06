Dursun Özbek’ten yenilgi sonrası flaş adım!

Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek son 6 haftadaki 4. hezimetini yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek soyunma odasına indi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenilen Galatasaray’da başkan Dursun Özbek, flaş skor sonrasında soyunma odasına indi!

Son 6 haftada 4. kez yenilen sarı-kırmızılılarda başkan Özbek ilk kez maç sonrasında soyunma odasına girdi!

Başkan Dursun Özbek, soyunma odasında uzun bir konuşma yaptı. Maç sonrasında çok sinirli olan Igor Tudor’un istifasını engellemek adına Özbek’in soyunma odasına indiği iddia ediliyor. Özbek ve sarı-kırmızılı takım odada durum değerlendirmesi yaptılar. Toplantıdan istifa kararı çıkmadı.

Tudor açıkladı! Soyunma odasında ne konuşuldu? Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu. Hırvat hoca, başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına gelmesi hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

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