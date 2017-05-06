Ersun Yanal’dan Rodallega açıklaması

Kayserispor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, oyundan çıkarken kendisine büyük tepki gösteren Hugo Rodallega için konuştu.

Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında sahasında Kayserispor´a 3-2 mağlup olan Trabzonspor´da Teknik Direktör Ersun Yanal, yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntı yaşadıklarını, iyi bir takım olduklarını ve güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.

Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“İkinci yarıda kaybettiğimiz 10 puan var. İç sahada oynamanın zorluklarını biliyoruz. Yaratıcı oyuncu konusundaki zorlanmayı biliyorum. Bunlar olacaktır. Burada kazanmak daha güç, çünkü kilidi açman lazım. İkinci yarıda 30 puanla şu anda oynanmamış bir maç sonrasında lider durumdayız. Önemli skor elde ettik. Bu skoru elde ederken en büyük paydayı alacak olan oyunculardır. İyi bir takım olma yönünde seçtikleri davranış ve bütünlük bizi buraya getirdi. Bu takımın önünde önemli bir süreç var. 2011 sezonundan sonra istediği hedefleri gerçekleştiremeyen bir takım var. Toparlandıktan sonra bu noktaya getirmek önemli bir süreçti. Bu süreci tamamlamak için önümüzde bir dönem daha var. 13 haftanın yorgunluğu vardı. Böyle iniş çıkışlar olacaktır. Oyuncuların bugüne kadar getirdiği iyi emeği ve sonucu tebrik ediyorum. İyi bir takım oldular. İyi bir takımız.”

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Ersun Yanal, Rodallega´nın oyundan alınmasının ardından yaşanan tepkiyle ilgili olarak sorulan üzerine, şunları söyledi:

“Bu medya yoluyla konuşulacak bir konu değil. Kendi içimizde bunu iletişimle rahatlıkla çözebiliriz. Bizim belli bir kadromuz var. Çok fazla rotasyon yapacak oyunculara sahip değiliz. İkinci yarı uzun zamandır kullandığımız bir takım var. İniş çıkışlar oldu. İçeride oynamakta zor. Her şey hücum değil, savunma yönü var. Taraftar tepkisi olacaktı. Kazanmayı alkışlamak için sahaya geliyorlar. Taraftarın tepkileri normal. Trabzonspor gelişimi devam eden takım.”

Ersun Yanal, her iki takım taraftarları arasındaki dostluğun sahadaki futbolculara etkisi olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin şöyle konuştu:

“Deplasmanlarda da 38´inci dakikalarda bizim taraftarımız Kayserispor’u hep alkışlar. Bir kardeşlik taraftarlığı var. Bugün çok yumuşak hava vardı ama bunları saha içindeki oyuncuların tutumu ile bir tutmak istemiyorum. Ne olursa olsun Trabzonspor sahaya çıktığında belirli bir kazanma gücünü ortaya koyması lazım. Bugün bunu kendi gücü içerisinde yapmaya çalıştığını, oyuncuların ellerinden gelen gayreti sarf ettiğini düşünüyorum. Onların bugüne kadar göstermiş oldukları skordan da memnunum ve bu hedefi de doğru şekilde götürdüklerini düşünüyorum. Önümüzde güzel günler bizi bekliyor.”

Yanal, Rodallega´nın oyundan neden alındığına yönelik soruya ise, “Keşke herkes 9 numara oynasa. Trabzon’da herkes bunu sever. Herkes santrfor ama bunun savunma, hücum yönü var. Keşke bunu hep yapabilsek. Çok iyi hücum ve savunma yapsak ama bazen olmuyor” cevabını verdi.