Eskişehirspor’a Denizli darbesi!

Süper Lig'e çıkma yarışındaki Eskişehirspor, Denizlispor deplasmanında beklemediği bir yenilgi ald: 2-0.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehir şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Es-Es, 55 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada kalırken, Denizlispor ise 39 puana yükselerek ligde kalmayı garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta Burak'ın uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

8. dakikada Erkan'ın sağ kanattan kullandığı etkili serbest vuruşta iyi yükselen Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

18. dakikada Bruno'nun sol kanattan yaptığı ortaya Meye'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

27. dakikada caza sahası solunda topla buluşan Ziya'nın plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Kappel sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortaladı. Ziya müsait durumda topu üstten auta attı.

58. dakikada Eskişehir'den Erkan'ın taşıdığı topa sert bir şekilde vurdu, ancak kaleci Asil uzanarak topu kucağına aldı.

62. dakikada Ziya’nın pasında topla buluşan Kappel'in sağ kanattan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Erdem Bayık

Denizlispor: Asil Kaan, Taha Can, Ömer Alp, Ziya (Berkan dk. 90+3), Kappel, Burak, Anıl (Cihan dk. 74), Sankoh, Cenk, Kerem Can, Barış (Şevki dk. 81)

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin, Dorukhan, Uğur (Semih dk. 66), Ndong, Erkan, Tarık (Kaan dk. 72), Akaminko (Ramazan dk. 46), Hakan, Hürriyet, Rosa

Goller: Ziya (dk. 27), Kappel (dk. 62) (Denizlispor),

Sarı Kartlar: Sankoh, Asil (Denizlispor), Dorukhan (Eskişehir)