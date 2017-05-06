Fenerbahçe, Beşiktaş’ı farklı geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 93-76 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan’ı 93 – 76 mağlup etti. Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26’ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ozan Balaban da mücadeleyi tribünden izledi.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Kalinic 10, Nunnally 8, Udoh 13, Vesely 12, Sloukas 13, Bogdanovic 12, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2, Barış Hersek

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 2, Roll 8, Strawberry 10, Clark 12, Stimac 18, Kenan Sipahi 4, Sertaç Şanlı 9, Erkan Veyseloğlu 6, Weems 7, Muratcan Güler

1. Periyot: 25-21

Devre: 46-37

3. Periyot: 70-58