Fenerbahçe’ye sürpriz 10 numara

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’le kontratı sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki Malinovsky'yi ikna etti. Fenerbahçe’de hedef, Taison transferini de bitirip Mehmet Ekici ve Malinovsky’ye Ülker Stadı’nda imza attırmak.

Trabzonspor ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'yle prensipte anlaşan Fenerbahçe, ikinci 10 numarasını da buldu. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılında Shakhtar Donetsk'in, Belçika ekibi Genk'e kiraladığı Ruslan Malinovsky ile prensipte el sıkıştı. Ukraynalı oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, bu transferi bitirmesinin ardından orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliğini gidermiş olacak. Gelecek sezon takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da kulübüyle kontratı sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki oyuncuyu izlediği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının,Malinovsky ile ilgili sarı-lacivertli yönetime olumlu rapor verdiği ve Asbaşkan Ali Yıldırım'ın da bunun üzerine görüştüğü Ukraynalı orta sahayı ikna ettiği kaydedildi.

Ahmet Çakar: Beşiktaş`ta bir panik başladı BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Pazar günü Süper Lig 'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

İMZA ŞOV YAPILACAK

Ruslan Malinovsky ve Mehmet Ekici ile el sıkışan Fenerbahçee'de yoğun bir mesai de Shakhtar Donetsk'in sol kanat oyuncusu Taison için harcanıyor. Sarı-lacivertliler, 31 Aralık'ta kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fener'de hedef, Taison transferini de gerçekleştirip bu üç oyuncuya Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlemek.