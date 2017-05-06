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GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
GALATASARAY
1 - 3
KASIMPAŞA
MAÇ ÖZETİ
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Galatasaray iç sahada çöktü! O rakamlar…

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Süper Lig’de aldığı 10 mağlubiyetin 6’sını TT Arena’da oynanan karşılaşmalarda yaşadı.
21:386 Mayıs 2017
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Galatasaray iç sahada çöktü! O rakamlar…

Bu sezon kötü performans sergilen Galatasaray, evinde de istenileni alamıyor. Aslan, ligde geride kalan 30 hafta 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Ligde altığı 10 mağlubiyetin 6 tanesini evinde mücadele ettiği maçlarda yaşadı.Galatasaray, 2016-2017 sezonunda TT Arena'da mağlup olduğu maçlar şöyle:

Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 1

Galatasaray: 1 – Medipol Başakşehir: 2

Galatasaray: 1 – Kayserispor : 2

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 1 – Kasımpaşa: 3

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galatasaray türk telekom arena
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