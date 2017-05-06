Galatasaray iç sahada çöktü! O rakamlar…

Bu sezon kötü performans sergilen Galatasaray, evinde de istenileni alamıyor. Aslan, ligde geride kalan 30 hafta 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Ligde altığı 10 mağlubiyetin 6 tanesini evinde mücadele ettiği maçlarda yaşadı.Galatasaray, 2016-2017 sezonunda TT Arena'da mağlup olduğu maçlar şöyle:
Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 1
Galatasaray: 1 – Medipol Başakşehir: 2
Galatasaray: 1 – Kayserispor : 2
Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1
Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 1
Galatasaray: 1 – Kasımpaşa: 3