Galatasaray – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

PFDK’nın verdiği ceza sonrasında Galatasaray, 257 gün sonra bir maçı Kasımpaşa karşısında taraftarından yoksun oynayacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

Galatasaray, bugün Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun sahaya çıkacak. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, sarı-kırmızılı ekibe 1 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Bu sezon ikinci kez sahasında boş tribünler önünde ter dökecek olan Galatasaray, 257 gün sonra taraftarından uzak kalacak. Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle Galatasaray ligin ilk haftasındaki Karabük karşılaşmasını seyircisiz oynamıştı. Kasımpaşa taraftarı ise stada alınacak. TT Arena’daki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa bugüne kadar ligde 25 kez karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar rakibine karşı 16 kez üstünlük kurmayı başardı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, Kasımpaşa'nın ise sadece 3 galibiyeti bulunuyor. İlk yarıdaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazanırken, Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda TT Arena'daki maçta 4-0 galip gelmişti.

GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray – Kasımpaşa maçı Bein Sports1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Bozhikov, Abdullah, Pavelka, Edouk, Castro, Adem, Guanca