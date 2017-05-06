Galatasaray’a dev golcü

Chelsea'den kiralık gittiği Bristol City’de bu sezon 27 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşında, 1.90 boyundaki Tammy Abraham’ı gelecek sezon kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon bitimiyle birlikte harekete geçecek.

Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından forvette büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bir türlü çare bulamadı. Didier Drogba, Burak Yılmaz ve Johan Elmander'li Galatasaray sadece Eren Derdiyok'a kaldı. Gelecek sezon Eren'e destek olmak ve forvetteki rekabeti arttırmak isteyen Galatasaray yönetimi, bonservisi Chelsea'de bulunan ve sezonu İngiltere Championship ekibi Bristol City'de kiralık olarak geçiren Tammy Abraham'ı listesine ekledi.

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Henüz 19 yaşında olmasına karşın bu sezon resmi maçlarda 26 gol kaydeden 1.90 boyundaki İngiliz futbolcu, ülkesinin U21 takımında da forma giyiyor. Ada basınına açıklamalarda bulunan Abraham, “Transferime henüz karar vermedim. Tek bildiğim gelecek sezon başka bir kulüpte olacağım. Chelsea ile bir görüşme yapmadım” ifadelerini kullandı. Chelsea Teknik Direktörü Conte ile arası iyi olan Tudor faktörü de G.Saray'ı ön plana çıkartıyor.