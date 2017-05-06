Galatasaray’da bahar temizliği

Kiralık sözleşmesi sona eren İsmail Çipe’nin yanı sıra 7 futbolcu daha Galatasaray’a dönecek. Ayrıca Podolski, Chedjou ve Cavanda ile vedalaşılacak ve mayısta geniş kapsamlı bir temizlik yapılacak.

Sezonu8n sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da yeniden bir hareketlilik yaşanacağa benziyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte kiralık oyuncular gelmeye başlarken, mayısta yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Bugsaş'ta kiralık oynayan kaleci İsmail Çipe dönen ilk isim olurken, diğer 7 futbolcu da lig bitimiyle Galatasaray'a dönecek. Sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Volkan Pala, Oğuzhan Kayar, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Ryan Donk'un durumları da netlik kazanacak.

Galatasaray`a dev golcü Chelsea'den kiralık gittiği Bristol City'de bu sezon 27 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşında, 1.90 boyundaki Tammy Abraham'ı gelecek sezon kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon bitimiyle birlikte harekete geçecek. İlgili Haberi Oku

İlk aşamada bu 8 futbolcuyu da elden çıkarmak isteyen yönetim, Kobe ile anlaşan Podolski ve sözleşmesi sona erecek Chedjou ile de vedalaşılacak. Ayrıca Luis Cavanda da kesin yolcu.