Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da sakatlık şoku! Kritik maçta yok

Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, Erick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.
15:516 Mayıs 2017
0
Galatasaray’da sakatlık şoku! Kritik maçta yok

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın 16.00'da sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Sinan Güler, Errick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus'ın, lacivert-beyazlılar karşısında sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacağı açıklandı.

05 Mayıs 2017 Ergin Ataman`a TBF`den şok ceza! Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'a demeçlerinden ötürü 3 maç artı para cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın oynayacağı Anadolu Efes mücadelesinde takım kaptanımız Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecektir. Dört oyuncumuzun da tedavilerine devam ediliyor.”

Etiketler
anadolu efes galatasaray Sinan Güler
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER