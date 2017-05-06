Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı koşu mesafeleri

Galatasaray'ın tel tel döküldüğü Kasımpaşa maçında en çok koşan isim Wesley Sneijder oldu.

Fenerbahçe ve Bursaspor maçında üstün performans göstermesine rağmen Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen Galatasaray’da koşu mesafeleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sahanın en çok koşan isimlerinin başında 32 yaşındaki futbolcu Wesley Sneijder geldi. Hollandalı yıldızı 11,26 kilometre koşarak diğer takım arkadaşlarını solladı.

Takımın en çok koşan ikinci futbolcusu ise 11,24 kilometre ile Selçuk İnan oldu. Sabri Sarıoğlu 11,2 km, Yasin Öztekin 10,45 km, Hakan Balta ise 10,24 km ile diğer takım arkadaşlarını izlediler.

Wesley Sneijder 90+1’de müthiş bir vuruşla sarı-kırmızılıların tek golünü atan isimdi.