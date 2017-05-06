Gaziantep’te sayı yağmuru

1’inci periyotta Vasiliauskas ve Freimanis sayılarıyla Muratbey Uşak, ilk çeyreği 7 sayı farkla 33-26 önde tamamladı.
2’nci periyotta ise iyi hücum yapan ev sahibi ekip, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Gaziantep Basketbol ikinci periyotta Jefferson ve Rautins’in sayılarıyla ilk çeyrekteki farkı kapatarak, devreyi 52-47 önde bitirdi.
3’üncü periyotta Gaziantep Basketbol, Cherry ve Rautins’in başarılı atışlarıyla son çeyreğe 81-72 önde gitti.
Son periyotta ise aradaki farkı iyice açan Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak’ı 111-91 mağlup etti.
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Zafer Yılmaz , Ali Serkan Emlek , Ahmet Tatlıcı
GAZİANTEP BASKETBOL: Emre , Altan , Alper 3, Denmon 17, Ruzic , Berke 3, Balazic 3, Cherry 23, Haislip 9, Erden , Jefferson 21, Rautins 32
MURATBEY UŞAK: Mesut 7, Ali , Berkay 8, Harrison 11, Freimanis 27, Özcan , Vasiliauskas 15, Mehmet , Görkem , Hakan 4, Mckissic19, Süleyman
1. PERİYOT: 26-33
İLK YARI: 52-47
3. PERİYOT: 81-72
5. FAUL: Rautins (Gaziantep Basketbol)