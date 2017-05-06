Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA’dan aldığı 4 aylık men cezası nedeniyle takımında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferini bitirmek için menajer Ahmet Bulut’a yetki verildi. Kiralama hedefiyle ilk adım atıldı.

Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, FIFA'dan aldığı 4 aylık men cezası nedeniyle Bayer Leverkusen'de forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'na yöneldi. Başkan Dursun Özbek, yıldız ismi kiralamak hedefiyle ünlü menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Hakan için Alman kulübüyle temasların başladığı öğrenildi. Yakın geçmişte de Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile görüşmüş ve milli futbolcu bunu doğrularken “Eğer Türkiye'de oynarsam sadece G.Saray'da forma giyerim” diyerek Galatasaray'a açık kapı bırakmıştı.

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Gurbetçi yıldızı, Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın devleri istiyordu. Ancak aldığı ceza sonrası kulüplerin Hakan'a olan ilgisi kesilirken, yönetim bunu koz olarak kullanmak istiyor.