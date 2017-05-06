Hentbolda şampiyon Kastamonu!

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Adana Şakirpaşa’yı 37-25 yenerek ligi şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenerek ligi şampiyon olarak tamamladı.

Üç yıl önce Kastamonu Belediyesi destekleriyle kurulan Kastamonu Belediyespor, üç yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Bayanlar Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz yılda Avrupa'da büyük başarı elde eden Kastamonu Belediyespor, Avrupa ikincisi olarak yine büyük bir başarı elde etmişti.

Karşılaşmanın sonunda Kastamonu Belediyespor, Türkiye Bayanlar Süper Lig Şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Büyük sevinç yaşayan teknik kadro, hentbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı. Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın elinden aldı.

Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Şampiyonlukta emeği geçen kulüp yöneticilerimize, teknik kadroya, oyuncularımıza, idare personelimize herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten yıl boyunca özverili bir şekilde çalıştılar. Çok zorlu maçlara çıktılar, yılmadılar. Bugün de şampiyonluğu elde ettiler. Anadolu'da Anadolu takımı olarak ilk kez Hentbol Takımı Süper Lig’de ilk kez şampiyon olan hentbol takımıdır. Kastamonu halkı adına oyuncularımızı ve kulübümüzü kutluyorum. Çünkü yapılan her iş Kastamonu adınadır. Burada Kastamonu'nun ne derecede Türkiye'de önem verdiği bariz şekilde görülmüştür. Sadece hentbol dalında değil sporun her dalında biz en iyi şekilde spor yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda futbolda ciddi manada bir başarı gösterdik. Amatör ligden, 3. Lige, oradan 2. Lige şimdi de PTT 1. Lig’e çıkma yolunda hızla ilerliyoruz. İnşallah buda gerçek olur ve takımımız play-off'tan başarılı bir şekilde 1. lige çıkar” dedi.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Ünal ise, “20 Temmuz'da antrenmanlarla başladığımız 2016-2017 sezonu ile beraber bugün oynadığımız 26'ncı final maçımızla birlikte mutlu sona ulaşmış bulunuyoruz. Bu mutlu son bizi çok gururlandırıyor. Çünkü Kastamonu ilinde Süper Lig'de ilk defa şampiyonluk yaşatıyoruz. Bu anlamda çok mutlu ve onurluyuz. Bu şampiyonlukta emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere kulüp başkanımıza, sporcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. En başta sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların muhteşem performansı bu şampiyonluğu getirdi” şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor Bayanlar Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise şöyle konuştu: “Çok güzel bir şampiyonluk yaşadık gördüğünüz üzere. Hepimiz çok çalıştık. Şampiyonluğu hak ettik. Kastamonu'nun ilk şampiyonluğunun bizlerle birlikte gelmesi bizi ayrı bir mutlu ediyor. Taraftarlarımıza, bizlere her zaman destek olan kulüp yöneticilerimize, takım arkadaşlarımıza ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şampiyonluk yaşıyoruz ve bunu hak ettik. Sakatlığımda çok ciddi bir durum yok.”