Hugo Rodallega oyundan alınınca çıldırdı!

Kayserispor maçında teknik direktör Ersun Yanal'ın kararı Hugo Rodallega'yı sinirlendirirken, taraftarlar Aytaç Kara'ya tepki gösterdi.

Avrupa Kupaları yolundaki kritik maçta Kayserispor ile Spor Toto Süper Lig’in 30. hatasında karşılaşan Trabzonspor’da Ersun Yanal, mücadelenin 64. dakikasında skor 2-2 iken Rodallega’yı kenara alarak Castillo’yu oyuna sürdü. Ersun Yanal’ın ilk oyuncu değişikliğini kendisinden yana kullanması Rodallega’yı sinirlendirdi ve Kolombiyalı oyuncu jest ve mimikleri ile tepki gösterirken, kulübeye gelerek su şişesini fırlattı. Yusuf Yazıcı, Rodallega’yı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN AYTAÇ KARA’YA TEPKİ

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Aytaç Kara, 60. dakikadan sonra top ayağına geldiğinde ıslıklarla protesto edildi.

Trabzonspor’da sarı kart gören Uğur Demirok da cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta Adanaspor ile oynayacakları mücadelede forma giyemeyecek.