PFDK, Rizespor maçı sonrası A Spor muhabiri ve kameramanına saldıran Başakşehirli futbolcular Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a bir maç, Emre Belözoğlu'na ise 50 bin lira ceza kesti. Gündeme oturan bu mafyavari saldırı sonrası ‘büyükler' de hemen harekete geçti. Gazetecilerin kurumuyla, saldırgan futbolcuların takımlarının iktidarla ‘kanka' olması işleri de kolaylaştırdı. Başakşehir Başkanı, evlatları en sevilen komşunun çocuğunu döven aile reisi edasıyla hemen ATV binasına gidip futbolculara özür diletti. Muhabirin de eline özür dilenilen mikrofon tutuşturularak bu an ölümsüzleştirildi. Kimi ‘olur böyle şeyler' deyip konuyu geçiştirirken kimi ‘cezalar az bile' dedi.

Lafın kısası futbol camiası yine futboldan çok, alakası olmaması gereken olayları konuştu. Tam tartışmalar sona erdi derken Tahkim Kurulu kararı güncelleyip 5'er maç ceza alanlar için ‘3'er maç yeter' dedi.

Biz bunları konuştuğumuz anlarda ise İtalya'da benzer bir federasyon vakası vuku buldu. Irkçı bir grubun iğrenç sloganlarına isyan eden Cagliari futbolcusu Sulley Muntari sahayı terk etti. Kural gereği de sarı kartı görüp (ikinci sarıdan) oyun dışı kaldı. Gösterilen kart ve ‘sloganları sadece 10 kişi attı, kulübe cezaya gerek yok' kararı İtalya Futbol Federasyonu'nu hedef tahtasına oturttu. Yani bizde ‘karar' orada ‘kararsızlık' tartışma yarattı.

Neyse,… Bakalım hangi olay ‘simge' olacak ve FIFA'yı yeni kurallar almaya zorlayacak. (Bizim federasyonun avantajı ‘sadece 4 futbolcu saldırdı kulübü bağlamaz' dememesi) Dikkatle izleyelim. İtalya mı Türkiye mi?