Karabükspor 5 maç sonra kazanmak istiyor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Osmanlıspor maçını kazanarak üst sıralara yükselmek istediklerini söyledi.

Süper Toto Süper Lig’de son 5 maçtır galip gelemeyen Kardemir Karabükspor, pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana, kendisine sezon sonuna kadar izin verilen Traore katılmadı. Kerim ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Barisic, Osmanlıspor maçını kazanarak üst sıralara yükselmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin çok iyi baskı yapan ve kontraya iyi çıkan bir ekip olduğunu belirten Barisic şöyle dedi:

“Bu anlamda bize sıkıntı yaratabilecek bir ekip. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz. Basit hatalar yapmak istemiyoruz. Rakibe boş alan bırakmayarak iyi bir pozisyon oyunu oynayıp, kanatlardan yapacağımız ataklarla etkili olmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Ofansif futbol oynayarak goller bulmak istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek. Ama bizim için en önemlisi oyunumuzu geliştirmek ve daha iyi futbol oynamak. Konumumuz itibariyle ligde biraz rahatladığımızı söyleyebiliriz. Tabii bu rahatlıkta önümüzdeki yılın da planlamasını yapmaya başladım. Her maç bizim için bir bonus. Dolayısıyla yine her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.”

DERBİDE ŞANSLAR EŞİT

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın favorisinin sorulduğu Barisic,´´Aslında çok enterasan ve ilginç bir mücadele olacak benim içinde. Şanslar derbi olduğu için eşit diyebilirim. Geçen maçta hatırlarsınız. Galatasaray hücum oynadı. Fakat Fenerbahçe iyi savunma yapıp gol yemedi. Son dakikada bulduğu bir golle maçı kazanmasını bildi. Dolayısıyla derbilerin tahminini yapmak biraz zor” dedi.