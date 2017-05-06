Kemal Özdeş: Konya maçının provasını yaptık

Galatasaray deplasmanında 3-1 kazanan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “İlk 4 sıradaki takımların hepsinden puan aldık” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 3-1 kazanılan Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Seyircisiz bir maç olduğunu ifade eden Özdeş, “Rakibimizin Fenerbahçe maçında etkili bir oyunu vardı. Bursa maçında da etkili oynayıp golleri de buldular. 9 günde 3 maçlık periyottan sonra toparlanma imkanı sağladık. İlk 30 dakika Galatasaray'ın baskısını kırmak için doğru oynayıp topa sahip olarak yorulmalarını sağlamak gerekiyordu. Hemen maçın başında Galatasaray'ın pozisyonları vardı. 1 golle devreye girdik. İkinci yarıda aynı tempoyla oynamalarını söyledim oyuncularıma. 65'te ikinci gol geldi ve rakip de 10 kişi kalınca bu maç bitti gibi bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

“İlk 4 sıradaki ekiplerden puan aldık”

Ligde 30 haftanın geride kaldığını söyleyen Özdeş, “İlk 4 sıradaki bütün takımlardan puan aldık. Coşkulu oyunumuzu sürdürerek kalan 4 haftada maksimum puanlar almamız lazım. Kupada yarı final maçımız var. Yarı final ilk maçında Tunay ve Koita'yı kaybettik. Bugün de Adem sakatlandı. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Bugün oynadığımız oyun, Konya'daki kupa maçının provası gibiydi. Umarım o maçta da iyi bir sonuç alırız ve kupada da finale kalırız” diyerek sözlerini tamamladı.