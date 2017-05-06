Mbappe Zidane için Real Madrid dedi

18 yaşındaki genç futbolcu Mbappe gelecek sezon idolü olan Fransız teknik direktör Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid’de forma giyecek.

Fransa’nın Monaco takımında yakaladığı çıkışla bir anda tüm Avrupa futbol dünyasının Kylian Mbappe'nin gelecek sezon hangi takıma gideceği belli oldu. 18 yaşındaki genç yetenek, idolü olan Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid forması giyecek. Bu sezon 39 maçta 24 gol atıp 5 asist yapan Mbappe için İspanyol ekibinin 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Real Madrid'de yeniden başkanlığa aday olacak Florentino Perez, kongre öncesi Mbappe'yi alarak açık ara seçilmeyi garantiledi. Monaco'nun genç yıldızının Zidane'ın takımında yer alabilmek için Manchester United ve Paris Saint Germain'ın tekliflerini ise reddettiği bildirildi. 18 yaşındaki futbolcunun transferinin resmi olarak gelecek ay başında açıklanacağı öne sürüldü.