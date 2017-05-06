Milli tenisçi Tuna Altuna tarihe geçti!

Milli tenisçi Tuna Altuna, İtalyan partneri Alessandro Motti ile birlikte TEB BNP Paribas İstanbul Open çiftler kategorisinde finale yükseldi ve ATP seviyesindeki bir turnuvada şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan ilk Türk oldu.

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da İtalyan Alessandro Motti ile ortaklık kuran 28 yaşındaki milli raket Tuna Altuna, dev bir galibiyete daha imza atarak finale yükseldi ve ATP düzeyindeki bir turnuvada şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan ilk Türk oldu.

Birlikte ilk kez bir turnuvaya katılan Altuna ve Motti, yarı final mücadelesinde Kanadalı Adil Shamasdin ve Hırvat Antonio Sancic ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamayan Altuna/Motti ikilisi, açılış setini 6-3 kaybetti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Altuna ve Motti, kısa süre içerisinde 3-0 öne geçti. Üstünlüklerini koruyan Altuna/Motti, seti 6-1’le hanelerine yazdırıp karşılaşmayı maç tie-break’e götürdü.

10 puana varan takımının galibiyete uzanacağı kritik maç tie-break’te Altuna ve Motti, etkileyici bir performans sergiledi. Shamasdin/Sancic ekibine beş puan şansı tanıyan Altuna/Motti, 75 dakika sonunda 3-6, 6-1, 10/5’le maça noktayı koydu.

Bu galibiyetle birlikte TEB BNP Paribas İstanbul Open’da finale ilerleyen Altuna/Motti tandemi, yarın 14.00’teki şampiyonluk maçında Çek ortaklar Jiri Vesely/Roman Jebavy ile kozlarını paylaşacak.

ALTUNA: “ADIM ADIM İLERLİYORUZ”

Finale çıkarak tarihi bir başarı elde eden Tuna, maç sonrası partneri Motti ile birlikte basının karşısına çıktı. Büyük galibiyetler aldıklarını vurgulayan Altuna, “Motti ile çok iyi bir uyum yakaladık. Adım adım ilerliyoruz. Finale kaldığımız için mutluyuz ancak önümüzde önemli bir maç daha var” dedi.

38 yaşındaki Alessandro Motti ise unutulmaz bir hafta geçirdiklerini, seyircinin de olumlu etkisi sayesinde yollarına devam ettiklerini belirtti.