Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 9.’sunu düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 9.'sunu düzenlediği Altın Kemer yağlı Güreşleri minik 1 kategorisiyle başladı. Sekapark Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilen güreşler bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına düzenleniyor. Güreşlerde Türkiye'nin en önemli 41 başpehlivanın yanı sıra bine yakın güreşçi yer alıyor. Güreşlerin başlamasının ardından kısa bir süre sonra Kocaeli'nde fırtına ve yağış başladı. Ancak hava muhalefeti Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ni etkilemedi. Er meydanını dolduran güreşçiler mücadeleye devam ederken, onları yalnız bırakmayan güreş severler de tribünlerden tezahüratlarını sürdürdü.

“Gençlerimizi hayata güzel hazırlamak adına sporu teşvik ediyoruz”

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu sözlerine 9. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne katılan tüm pehlivanlara başarılar dileyerek başladı. Başkan Karaosmanoğlu, hava muhalefetine rağmen güreşseverlerin ilgisine de teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalına önem verdiklerini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Spora önem veriyoruz, gençlerimizi hayata güzel hazırlamak adına sporu teşvik ediyoruz. Sporun alt yapısına yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede sporun şahı güreşi de önemsiyoruz. Bu nedenle Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 9.’sunu gerçekleştiriyoruz. Bu güreşlere katılan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Hava muhalefetine rağmen güreşleri izleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

45 hakem görev yapıyor

9. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, baş, başaltı, büyükorta, küçükorta büyük, küçükorta küçük, deste büyük, deste orta, destek küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2 teşvik 1, minik 2 ve minik 1 olmak üzere toplam 14 kategoride yapılıyor. Güreşlerde, Türkiye Güreş Federasyonu'na bağlı 45 hakem görev yapıyor. Kırkpınar davul zurna ekipleri ve çığırtkanları ise er meydanına renk katıyor.Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bu yıl bir anlamda Kırkpınar şampiyonlarının geçidi yaşanacak. 2016 Kırkpınar Şampiyonu Recep Kara, yine geçen yılın başpehlivan üçüncüsü Şaban Yılmaz, 2015 Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okullu, 2014 Kırkpınar Şampiyonu Fatih Atlı ve 2103 Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban'ın yanı sıra Serhat Gökmen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı güreşçilerinden Faruk Akkoyun ve Nedim Gürel 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak.

Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan ünvanını elde edecek olan güreşçi altın kemer sahibi olacak. Güreşlerde derece sıralamasına göre; birinciye altın, ikinciye gümüş, ve üçüncülere bronz madalya verilecek.