TT Arena’da çok tartışmalı karar!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında Özgür Yankaya'nın vermediği penaltı kararı, sarı-kırmızılıların kalesine gol olarak döndü.

Galatasaray – Kasımpaşa maçında çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Dakikalar 62’yi gösterirken sarı-kırmızılılar sertbest vuruş kullandı. Sneijder’in ortasında Rodrigues’in kafa vuruşu sonrası top Kasımpaşalı oyuncunun eline çarptı. Hakem Özgür Yankaya devam dedi.

Pozisyonun hemen ardından gelişen atakta Kasımpaşa Turgut Doğan Şahin ile golü buldu. Galatasaraylı futbolcular Özgür Yankaya’ya yoğun itirazda bulundu.

Tolga Ciğerci’nin oyundan atılmasıyla gardı düşen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Bursaspor maçında gösterdiği performanstan uzaktı. Kasımpaşa’nın savunmasını aşmakta zorlanan Tudor’un ekibi, oldukça isteksiz görüldü. Takımın aleyhine işleyen hakem hataları da bu kötü futbolun üzerine tuz biber oldu.