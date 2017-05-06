Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
GALATASARAY
0 - 2
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tudor’un Bruma kararı herkesi şaşırttı!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada oyundan çıkarttı. Herkes sakatlık olduğunu sanarken teknik bir değişiklik olduğu iddia edildi.
19:336 Mayıs 2017
0
Tudor’un Bruma kararı herkesi şaşırttı!

Galatasaray – Kasımpaşa maçında teknik direktör Igor Tudor’un Bruma tercihi tartışma konusu oldu. Hırvat çalıştırıcı, 18. dakikada Portekizli yıldızı oyundan çıkarak Garry Rodrigues dahil etti.

Herkes başlangıçta Bruma’nın sakatlığının olduğunu zannetti. Maç öncesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan genç futbolcunun, teknik direktör tercihi ile değiştirildiği ifade edildi. Kenara gelen Bruma’ya herhangi bir müdahale yapılmadı.

Garry Rodrigues’den önce Tudor, Eren Derdiyok’u ısınmaya gönderdi. Tudor sonradan karar değiştirerek, Rodrigues’i ısındırmadan oyuna soktu. Tudor’un bu kararı anlaşılamadı.

Etiketler
bruma galatasaray Kasımpaşa
Son güncelleme: 20:13 | 06.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER