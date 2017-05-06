Ufuk Sarıca: Çok kapasiteli ve alternatifi yüksek bir kadro değil

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Elimizden geleni yaparak ligin en değerli takımlarından biri olduk" dedi.

Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı 93-76’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Fenerbahçe’yi kutlayarak başlıyorum sözlerime, hem Final-Four olsun hem de bugün aldıkları galibiyetten ötürü. Maçın başında belli direncimiz vardı. Buna özellikle ölü toplarda maalesef geride kalışımızdan dolayı çok basit hatalarla basit sayılar yedik. Böyle olunca Türkiye’deki devamlılık açısında en oturmuş ve ne yaptığını bilen bir ekip vardı karşımızda. Buralarda zorlandık. Yüksek isabetlerle atışlar verdik. İkinci yarı belli dönemlerde farkı indirdik ancak yine yaptığımız hatalardan da mağlup olmamızın sebebi doğdu. Ligin son haftasına gelirken 2’incilik şansı olan takımız. Kadromuz belli. Sezon başından beri devam eden bir kadroyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çok kapasiteli ve alternatifi yüksek bir kadro değil ama elimizden geleni yaparak ligin en değerli takımlarından biri olduk” diye konuştu.