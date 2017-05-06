Van Persie’den Beşiktaş’a gözdağı

Fenerbahçe’nin kupada Beşiktaş'ı elediği karşılaşmanın tek golünü kaydeden Hollandalı oyuncu Robin van Persie, “Büyük futbolcular dev maçları iple çeker. Galibiyet sayısını yine ben atmak istiyorum” dedi.

Robin van Persie, tamamen Beşiktaş derbisine konsantre olmuş durumda. Hollandalı yıldız, hafta boyunca hiçbir idmanı kaçırmadı ve fizik kondisyon olarak da üst seviyeye çıktı. Antrenmanlarda oldukça formda olduğu öğrenilen RVP, çift kale maçlarda fırtına gibi esiyor. 33 yaşındaki forvet, idmanlarda attığı gollerle ‘derbiye hazırım' mesajı verdi. Kupa maçında Beşiktaş'a gol atan Van Persie, bu zevki bir daha tatmak istiyor. Antrenmanlarda çok istekli olan Hollandalı yıldız, “Büyük futbolcular dev maçları iple çeker. Ben de Beşiktaş maçı için fazlasıyla sabırsızlanıyorum. Kupada olduğu gibi yarınki derbide de Beşiktaş'a gol atıp takımımın galibiyet sayısını yine ben kaydetmek istiyorum” dedi.