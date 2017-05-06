Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı Kıbrıs’ta buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Kulübü'nde bir dönem yöneticilik yapan Serdal Adalı Kıbrıs'ta bir araya geldi.

SÖZCÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı yemekte bir araya geldi. Bilindiği üzere Adalı, siyah beyazlı kulüpte Demirören’nin başkanlık görevini yürüttüğü esnada Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı’ydı. 12 Temmuz 2011 tarihinde ‘Şike yapmak’ suçlamasıyla savcılık tarafından ifadesi alınan Serdal Adalı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Serdar Adalı, yaklaşık 5 ay Metris Cezaevi’nde kaldı. Sonrasında Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası’nda yapılan değişiklikle birlikte tahliye edildi. Yıldırım’ın Demirören’in 27 Şubat 2012 yılında TFF’de başkanlık görevine gelmesi, ikilinin arasının bozulmasına yol açmıştı.

5 Mayıs 2017 tarihinde Kıbrıs’ta görüntülenen Demirören ve Adalı’nın kalabalık bir grupla yemekte bir araya geldiği objektiflerden kaçmadı. Serdal Adalı, 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıklamıştı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini Fikret Orman’a kaybetti.