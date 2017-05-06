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Zeljko Obradovic: Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz istatistiklere bakınca. 22 asist yapılmış ve kolay sayılar bulmuşuz ve de çok iyi bir takıma karşı bunları yaptık" dedi.
21:586 Mayıs 2017
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"Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz" paylaşan: AMKSpor

Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı 93-76’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sırp çalıştırıcı, “Bizim için çok önemli bir maçtı çünkü çok önemli bir takıma karşı oynadık. Son zamanlarda iyi basketbolu devam ettirmek istiyorduk. Bu akşam çok iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Oyuncuları çok tebrik ediyorum. Evimizdeki son maçtı, Final Four öncesi daha sonrasında ise iki deplasman maçımız var. Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz istatistiklere bakınca. 22 asist yapılmış ve kolay sayılar bulmuşuz ve de çok iyi bir takıma karşı bunları yaptık” diye konuştu.

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Fenerbahçe Zeljko Obradovic
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