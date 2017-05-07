Hasan Ali Kaldırım: “1 puanı hak ettik”

Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, gösterdikleri mücadeleden ötürü 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Beşiktaş karşısında sağ bek oynayan Hasan Ali Kaldırım maç sonuna açıklamalarda bulundu. Alternatif eksikliğinden dolayı bu bölgede oynadığını dile getiren başarılı oyuncu, zor bir maç yaşadığını itiraf etti.

Hasan Ali, “Hocamızın çok alternatifi yoktu. Sağ kanatta oynayabilir misin diye sordu. Evet oynadım dedim ama sol taraftaki gibi performans sergileyemeyebilirim dedim. Ters tarafta oynayınca daha çok yoruldum. Beşiktaş’ın kanat oyuncuları da bireysel anlamda kaliteliler. Oyun ortada takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sergilediğimiz futboldan değil ama ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı. Hak ettik diye düşünüyorum. Kötü bir anda gol yedik. İkinci yarıda Salih’in girişiyle daha ofansif oynadık. Son haftalarda bir çıkış yakaladık. Bu takımın karakterini gösteriyor. Son dakikada öne doğru oynamaya çalıştık. Allah’ın yardımıyla güldük.