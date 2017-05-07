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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Aboubakar: Bizi destekleyen insanların…

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, derbi sonrasında konuştu.
21:327 Mayıs 2017
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Aboubakar: Bizi destekleyen insanların…

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta gol atan Vincent Aboubakar mücadeleyi değerlendirdi.

Siyah-beyazlı oyuncunun sözleri şöyle;

“Futbolun gerçeği bu. Fenerbahçe son topta gol attı ve 2 puan bıraktık. Bir diğer gerçek de 2 puanla öndeyiz. Bizi destekleyen insanların beklentilerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki şampiyon olacağız.

4 maçta birçok olasılık var. Başakşehir de puan kaybedebilir. Biz kendi işimize bakıp mutlu sona ulaşabiliriz.”

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig Vincent Aboubakar
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