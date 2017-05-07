Aboubakar: Bizi destekleyen insanların…

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, derbi sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta gol atan Vincent Aboubakar mücadeleyi değerlendirdi.

Siyah-beyazlı oyuncunun sözleri şöyle;

“Futbolun gerçeği bu. Fenerbahçe son topta gol attı ve 2 puan bıraktık. Bir diğer gerçek de 2 puanla öndeyiz. Bizi destekleyen insanların beklentilerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki şampiyon olacağız.

4 maçta birçok olasılık var. Başakşehir de puan kaybedebilir. Biz kendi işimize bakıp mutlu sona ulaşabiliriz.”