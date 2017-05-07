Adnan Örnek: Merhum başkanın kemiklerini sızlattılar

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Bursaspor'un merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın kemiklerini sızlattıklarını ifade etti.

Mutlu Topçu yerine göreve gelen Bursaspor teknik sorumlusu Adnan Örnek 6-0’lık yenilgis sonrası sert konuştu. İşte Örnek’in ifadeleri:

“Özür dilemesi gerekenler şu an burada değil. 12-13 sene bu takımın formasını giydim, kaptanlığını yaptım ama böyle bir şey görmedim. Uzaydan futbolcu getirecek halimiz yok. 2-3 gün oyuncular silkinirler mi diye uğraştık. Başkanla konuşup gereğini yapacağız. Utandım bırakıp gitmeyi düşündüm. Yazık günah. Ben olsam U-21 takımını sahaya sürerim. Şerefleriyle takımı temsil eder bir iki maç da kazanırlar. Kimi oynatalım. Bir tek kurtuluş var gençler. Rahmetli İbrahim Yazıcı´nın bugün ölüm yıldönümü. Mezarında kemiklerini sızlattılar.”

KARAMAN: OYUNCULARI TEBRİK EDİYORUM

Çaykur Rizespor teknik direıktörü Hikmet Karaman, 6-0 kazandıkları Bursaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Önce oyuncularımı tebrik ediyorum. Aldığımız skordan önemlisi, skor vuruşunu bugün mükemmel yaptık. Daha önce bu konuda eksiklerimiz vardı, gol vuruşunu yapamıyorduk. Bugün hem iyi oynadık hem de skor vuruşlarını da yaptık. Mağlup olmadan bitireceğimiz maçları kaybettik. O maçlarda skor vuruşlarını yapamadığımız için mağlup olduk ya da puan alamadık. Bursaspor´un bu maçtaki performansı, aldığı mağlubiyetlerden sonra sahaya yansıdı. Sonuç olarak 3 puanı kazanan taraf olduk. Dün oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçında alınan skor bizim için önemliydi. Biz kalan dört maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben Bursaspor’un yeni teknik adamı Adnan hocayı tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum.”