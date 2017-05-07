Advocaat: Başakşehir için iyi bir iş çıkardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Vodafone Arena'da 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası Vodafone Arena’da dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakikada attıkları golle ilgili yorum yapan Hollandalı hoca, “Şanslıydık… Şansın yardımıyla 1 gol bulduk. Sezon içinde birçok karşılaşma şansızsılığımız vardı. Bugün şans bizden yanaydı” dedi.

Maçın durumu hakkında değerlendirmeli yapan Advocaat, “Hasan Ali ters taraftar oynamasına rağmen iyi bir iş çıkardı. İsmail Köybaşı gergindi. O yüzden ikinci yarı onu oyundan çıkardım. Onun günü değildi. Açıkçası oynadığımız oyundan memnun olduğum söylenemez. Beşiktaş iyi formunu gösterseydi, 3-4 tane gol atabilirdi” ifadelerini kullandı.

Son olarak ‘Şampiyonluk yarışını kim kazanır’ sorusuna deneyimli çalıştırıcı, “Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu maç. İyi olan kazansın” diyerek sözlerini noktaladı.