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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
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FENERBAHÇE
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Ali Koç, Vodafone Arena’da derbiyi izledi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı lacivertli kulüpteki 'İlk genel kurulda başkanlığa adayım' diyen Ali Koç sürpriz bir şekilde Vodafone Arena'daki yerini aldı.
19:317 Mayıs 2017
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Ali Koç, Vodafone Arena’da derbiyi izledi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası Vodafone Arena’da dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala protokol tribününde, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yöneticilik görevinde bulunan Ali Koç’un olması gözlerden kaçmadı.

Sarı lacivertli kulüpteki ‘İlk genel kurulda başkanlığa adayım’ diyen Ali Koç sürpriz bir şekilde Vodafone Arena’daki yerini aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise, derbiyi izlemek için Dolmabahçe’ye gelmedi. Koç, siyah beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Hasan Arat ile bir süre sohbet etti.

Etiketler
ali koç beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:39 | 07.05.2017
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