Aziz Yıldırım kendini kaybetti! Rakip başkana tokat attı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde yaşanan olay nedeniyle karşılaşma 15 dakika geç başladı. Maçın son periyodunda Aziz Yıldırım bir kez daha Eyidüngör'e saldırı girişiminde bulundu.

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde büyük olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi, bilet konusu nedeniyle gerginlik yaşamış ve iki kulüp de birbirlerine karşı yaptığı yazılı açıklamalarla tansiyon yükseltmişti. Fenerbahçe’nin eski yöneticisi olan ve şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı olan Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım’ın salona gelmesiyle birlikte kendisini karşılamak için yanına gitti ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisinin döneminde yöneticilik yapan Eyigüngör’e tokat attı. Bu hareketin ardından olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, spor şubeye bağlı polisler araya girdi ve olayları yatıştırdı.

İşte Aziz Yıldırım`ın çıldırdığı o anlar Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maçta sıradışı bir olay yaşandı. Maç başlamadan önce protokol tribününde yaşanan kriz Aziz Yıldırım'ın, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürümesine ve yumruk atmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına ‘Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek” dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi.

Caferağa Spor Salonu’nda yaşanan olay nedeniyle karşılaşma da 15 dakika geç başladı.

AZİZ YILDIRIM BİR KEZ DAHA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eyigüngör’ün maçtan sonra karakola giderek şikayette bulunacağı öğrenilirken, maçın son periyodunda yine sinirler gerildi. Aziz Yıldırım, son periyotta bu kez Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte Eyigüngör’ün üzerine doğru yürümeye kalkıştı. Işık Eyigüngör oturduğu yerden kalkarak salonun üçüncü katına çıktı.