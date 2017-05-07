Balkan şampiyonu köyünde antrenman yapıyor

Burdur'daki köyünde milli takım seçmelerine hazırlanan Dağ Koşusu Balkan Şampiyonu 20 yaşındaki Yasemin Zengin, antrenmandan arta kalan vakitlerinde ise şalvarını giyip, hayvanların bakımıyla ilgileniyor.

Burdur merkeze bağlı Çine Köyü’nde oturan Yasemin Zengin, milli takım seçmelerine antrenörü Asım Yüz ile köyünde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Artvin, Bursa ve Akseki’de yapılacak milli takım seçmelerinde ter dökecek olan Yasemin Zengin’in takım arkadaşları Sunay Toprak, Pelin Yavuz ve Gülsevim Uzun da çalışmalara eşlik ediyor. Yasemin Zengin, antrenmanların bitiminde ise ailesine yardımcı oluyor. Şalvarını giyip başörtüsünü takan Yasemin Zengin, hayvanlara bakıyor.

Amacının bu yıl da milli takıma seçilmek olduğunu belirten Yasemin Zengin şunları söyledi:

“Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. 2010 yılından bu yana Asım Yüz hocamla atletizm çalışmalarımı sürdürüyorum. 2013 yılında ilk defa milli takıma seçilerek Fransa’da ülkemi temsil ettim. 2016 yılında ise Bulgaristan’da 4100 metrede genç kızlarda Balkan Şampiyonu oldum. Antrenmanlarımı rakım yüksek olduğu için köyümde sürdürüyorum. Antrenmanlarım ve okulum olmadığı zamanlarda köyde aileme yardım ediyorum. Koyunlarımıza, ineklerimize bakıyorum. Tarlada çalışıyorum.”

Yasemin Zengin, hedefinin büyük kadınlarda Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu vurguladı. Antrenör Asım Yüz de, “Dağ yarışmaları için Çine Köyü’nde çalışmalarımıza günde çift idmanla devam ediyoruz. İnşallah girdiğimiz yaş kategorilerinde istediğimiz başarıları elde edip ilimizi milli formayla temsil ederiz” dedi.