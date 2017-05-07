Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Vodafone Arena’daki mücadelenin başlama saati 19:00. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapıyor.
Başakşehir’in Antalyaspor karşısında 3 puan alması ile birlikte bu maç Beşiktaş açısından daha da önem kazandı. Siyah-beyazlılar ile Bşaakşehir arasında 1 puan farkı var. Ligin bitimine 4 hafta kala bu kritik maçta Beşiktaş’ın puan kaybına tahammülü yok.
Galatasaray’ın kaybetmesiyle fırsat haftasına giren Fenerbahçe ise bu önemli deplasmanda puan ya da puanlar alarak ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını açmak amacında.