Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'i derbi heyecanı sardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da kozlarını paylaşıyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son dakika gelişmelerini buradan izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Vodafone Arena’daki mücadelenin başlama saati 19:00. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

Başakşehir’in Antalyaspor karşısında 3 puan alması ile birlikte bu maç Beşiktaş açısından daha da önem kazandı. Siyah-beyazlılar ile Bşaakşehir arasında 1 puan farkı var. Ligin bitimine 4 hafta kala bu kritik maçta Beşiktaş’ın puan kaybına tahammülü yok.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından renkli kareler Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın kaybetmesiyle fırsat haftasına giren Fenerbahçe ise bu önemli deplasmanda puan ya da puanlar alarak ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını açmak amacında.