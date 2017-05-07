Beşiktaş – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Arena bugün sezonun son derbisine sahne olacak. Ev sahibi Beşiktaş, şampiyonluk kilidini açmak için kazanmak, Fenerbahçe ise rakibine kupada yaptığı gibi bir çelme daha takıp Şampiyonlar Ligi’ni kovalamak zorunda... Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün oynanacak. Türk futbolunun asırlık çınarları Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Ev sahibi Beşiktaş için derbinin anlamı çok büyük… Avrupa'dan elendikten sonra Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kartal, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk hedefine ulaşmak için dev bir adım atmak istiyor. Medipol Başakşehir'in Antalya'yı yenmesi sonrası bu maçın önemi daha da arttı. Beşiktaş kazanırsa 4 puanlık farkı koruyacak, takılması halinde ise zirve yarışı kızışacak.

Fenerbahçe ise maça rakibine göre daha rahat çıkacak. Şampiyonluk hedefinin çok uzağında kalan sarı-lacivertliler, bu sezonki derbi performansına güveniyor. Bu sezon derbilerde hiç kaybetmeyen Kanarya, Türkiye Kupası'nda deplasmanda mağlup ettiği ezeli rakibine Vodafone Arena'da bu kez ligdeki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Kanarya, kazanırsa ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı koruyacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını son haftalara taşıyacak. Puan kaybı durumunda ise Fenerbahçe'nin Devler Ligi umudu da bitecek.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Ozan, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie