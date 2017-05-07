Beşiktaş için 1 ihtimal daha yok

Takipçisi Medipol Başakşehir’in farkı 1’e indirmesiyle, “Fenerbahçe karşısında beraberlik de iyidir” düşüncesini tamamen gündeminden çıkaran lider Beşiktaş, tüm stratejisini mutlak zafer hedefi üzerine kuruyor.

Üst üste ikinci lig şampiyonluğunu hedefleyen Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe mücadelesindeki stratejisini zorunlu olarak değiştirdi. Bitime 5 maçı kala 64 puanla zirvenin sahibi olan siyah-beyazlılar, Başakşehir'in Antalya'dan 1-0 kazanarak dönmesiyle derbide ‘yenemiyorsan yenilme' anlayışını tamamen terk etti. En yakın takipçisinin maç fazlasıyla zirvede farkı 1'e indirmesi sonucu artık Şenol Güneş ve ekibinin tek düşüncesi, Fenerbahçe'yi taraftarının da müthiş desteğiyle devirmek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Vodafone Arena bugün sezonun son derbisine sahne olacak. Ev sahibi Beşiktaş, şampiyonluk kilidini açmak için kazanmak, Fenerbahçe ise rakibine kupada yaptığı gibi bir çelme daha takıp Şampiyonlar Ligi'ni kovalamak zorunda... Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlgili Haberi Oku

BASKILI VE ATAK OYNAYACAK

Geçen hafta öncesi Medipol Başakşehir'i yenip (3-1 mağlup oldu), ardından ezeli rakibini de kayıpsız geçerek bugün için Arena'da zafer turu hayalleri kuran Beşiktaş, şimdi tüm hesabını silbaştan yapıyor. Derbide 1 puan ile kaybetmek arasında artık büyük fark görmeyen Kartal, beraberlik veya yenilgi alması halinde kalan 4 hafta kendisini adeta büyük strese sokan bir ‘sırat köprüsü'nde bulacak. Siyah-beyazlılar, bu yeni matematik gereği F.Bahçe karşısında kontrolü kenara bırakıp risk alan, atak ve baskılı bir kimliğe bürünecek.