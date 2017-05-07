Beşiktaş için 1 ihtimal daha yok

Üst üste ikinci lig şampiyonluğunu hedefleyen Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe mücadelesindeki stratejisini zorunlu olarak değiştirdi. Bitime 5 maçı kala 64 puanla zirvenin sahibi olan siyah-beyazlılar, Başakşehir'in Antalya'dan 1-0 kazanarak dönmesiyle derbide ‘yenemiyorsan yenilme' anlayışını tamamen terk etti. En yakın takipçisinin maç fazlasıyla zirvede farkı 1'e indirmesi sonucu artık Şenol Güneş ve ekibinin tek düşüncesi, Fenerbahçe'yi taraftarının da müthiş desteğiyle devirmek.
BASKILI VE ATAK OYNAYACAK
Geçen hafta öncesi Medipol Başakşehir'i yenip (3-1 mağlup oldu), ardından ezeli rakibini de kayıpsız geçerek bugün için Arena'da zafer turu hayalleri kuran Beşiktaş, şimdi tüm hesabını silbaştan yapıyor. Derbide 1 puan ile kaybetmek arasında artık büyük fark görmeyen Kartal, beraberlik veya yenilgi alması halinde kalan 4 hafta kendisini adeta büyük strese sokan bir ‘sırat köprüsü'nde bulacak. Siyah-beyazlılar, bu yeni matematik gereği F.Bahçe karşısında kontrolü kenara bırakıp risk alan, atak ve baskılı bir kimliğe bürünecek.