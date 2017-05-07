Bursasporlu futbolculara Trabzon Havaalanında tepki

Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup olan Bursaspor, Trabzon Havaalanında bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı. Tribün liderlerinden Selim Kurtulan ise havaalanında oyunculara yönelik, "Yazıklar olsun hepinize. Hiç utanma da yok" diye bağırdı.

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