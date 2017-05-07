Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
07 Mayıs 2017 16:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
BURSASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursaspor’un eski başkanı merhum İbrahim Yazıcı anıldı

Bursaspor Kulübü´nün görevi başında yaşamını yitiren başkanı olan İbrahim Yazıcı, ölümünün 4'üncü yılında Emirsultan´daki kabri başında anıldı.
13:047 Mayıs 2017
0
Bursaspor’un eski başkanı merhum İbrahim Yazıcı anıldı

Bursaspor´a lig tarihinde Süper Lig´deki tekt şampiyonluğunu yaşatan, yeşil beyazlıların efsane başkanlarından merhum İbrahim Yazıcı, bugün Emirsultan´daki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine  merhum İbrahim Yazıcı´nın oğlu Serkan Yazıcı, kızı Efsun Yazıcı, ağabeyi  Hayri Yazıcı, kardeşi Serdar Yazıcı, Bursasporlu eski yöneticiler, Divan Kurul Başkanı İdris Sevinç ve kurul üyeleri, Bursaspor Alt Yapı takımı futbolcuları, İbrahim Yazıcı döneminde yönetimde görev alan yönetici arkadaşları ve çok sayıda Bursaspor taraftarı katıldı.

Etiketler
bursaspor ibrahim yazıcı
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER