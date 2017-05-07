Bursaspor’un eski başkanı merhum İbrahim Yazıcı anıldı

Bursaspor Kulübü´nün görevi başında yaşamını yitiren başkanı olan İbrahim Yazıcı, ölümünün 4'üncü yılında Emirsultan´daki kabri başında anıldı.

Bursaspor´a lig tarihinde Süper Lig´deki tekt şampiyonluğunu yaşatan, yeşil beyazlıların efsane başkanlarından merhum İbrahim Yazıcı, bugün Emirsultan´daki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine merhum İbrahim Yazıcı´nın oğlu Serkan Yazıcı, kızı Efsun Yazıcı, ağabeyi Hayri Yazıcı, kardeşi Serdar Yazıcı, Bursasporlu eski yöneticiler, Divan Kurul Başkanı İdris Sevinç ve kurul üyeleri, Bursaspor Alt Yapı takımı futbolcuları, İbrahim Yazıcı döneminde yönetimde görev alan yönetici arkadaşları ve çok sayıda Bursaspor taraftarı katıldı.