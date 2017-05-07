Çalışmadığı yerden vuruldu

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Sınavı kötü geçen öğrencilerin meşhur lafıdır: “Çalışmadığım yerden sordu hoca…” Trabzonspor, dün sanırım çalışmadığı yerden çöktü. Bordo-mavilileri Kayserispor'un sürpriz golcüsü Lawal avladı.

Evindeki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Trabzonspor için büyünün bozulup bozulmayacağını soruyordu herkes. Bir hafta sonra Antalya deplasmanında kazansa da Trabzonspor, iç sahadaki Gençlerbirliği beraberliği ve dünkü Kayseri yenilgisi büyünün bozulduğunun kanıtı.

Trabzonspor, kötü oynamadı; baskı kurdu, şut attı, pozisyon buldu. Ancak 20 şutta sadece 4 isabet kaydediyorsanız bu, futbolcuların son vuruşlara yeterince konsantre olmadığının göstergesidir. Okay'ın yokluğunda orta saha aksadı. Kayseri, ikinci bölgeyi hızlı geçtiğinde tehlikeli olan bir takım. Sonuç olarak gözünü gelecek sezona çeviren Trabzonspor için bu maçlar belirleyici olacaktır.

Takımın başında çıktığı 2 maçta 3'er gol atıp 6 puan alan Mesut Bakkal'ı da kutlamak gerekiyor.