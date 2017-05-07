Çaykur Rizespor 6-0 Bursaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor’u ağırladı. Mücadelede Serkan Çınar düdük çaldı. 7 ve 36. dakikalarda sahneye çıkan Kweuke, attığı gollerle ev sahibini 2-0’lık üstünlüğe taşıdı. 45’te Oğulcan Çağlayan durumu 3-0’a getirirken, bir dakika sonra ise Recep Niyaz ilk yarının sonucunu ilan etti: 4-0. 81. dakikada Edomwonyi skoru 5-0’a getirdi. 90. dakikada Nosa son sözü söyledi ve Çaykur Rizespor sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hikmet Karaman’ın öğrencileri, puanını 27’ye yükseltti ve maç fazlasıyla Gaziantepspor’un önüne geçti. Geçen hafta Galatasaray’a da farklı kaybeden Timsah 35 puanda 14. sırada kaldı. Yeşil beyazlı takım, bir sonraki hafta Beşiktaş’ı konuk edecek. Karadeniz ekibi ise, Kasımpaşa ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan Süleyman’ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.
36. dakikada Dhurgham Ismail’in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-0.
45. dakikada Recep Niyaz’ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-0.
45+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
59. dakikada Recep Niyaz’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan, Harun’dan topu aldı ve boş kaleye doğru vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu Edomwonyi auta attı.
63. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Emre’nin ortasına kale önünde uygun durumdaki Onur kafayı vurdu, kaleciGökhan çizgide iki hamlede topu kontrol etti.
68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Süleyman, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Harun’u geçen topu Aziz Behich çizgiden çıkardı.
74. dakikada Bursaspor atağında Onur soldan ortaladı, ceza alanı içinde topu kontrol etmek isteyen kaleci Gökhan sektirdi. Sercan araya girmek isterken Gökhan hatasını telafi ederek topun kontrolünü yeniden sağladı.
81. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kweuke hemen yanında bomboş durumdaki Edomwonyi’yi gördü, o da topu boş ağlara yolladı. 5-0.
90. dakikada Çaykur Rizespor’un Dhurgham Ismail’le soldan kullandığı köşe vuruşunda Nosa kale alanı içinde kafayı vurdu, topu ağlara yolladı. 6-0.