Çaykur Rizespor 6-0 Bursaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Hikmet Karaman'ın öğrencileri, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Gaziantepspor'un önüne geçti. Geçen hafta Galatasaray'a da farklı kaybeden Timsah 35 puanda 14. sırada kaldı. Yeşil beyazlı takım, bir sonraki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karadeniz ekibi ise, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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