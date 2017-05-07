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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Derbide penaltı tartışması! Fırat Aydınus…

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi takım futbolcular, Ryan Babel-Hasan Ali Kaldırım pozisyonunda penaltı bekledi.
20:427 Mayıs 2017
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Derbide penaltı tartışması! Fırat Aydınus…

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi.

Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası çaprazında Hasan Ali Kaldırım’ı geçmek istedi. Bu sırada Hasan Ali ceza sahasının hemen girişinde yere düştü. Ryan Babel de, Hasan Ali’yi geçmek için hareketlendi ancak siyah beyazlı oyuncu da yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus’a baktı.

Pozisyona yakın olan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarına karşın penaltı olmadığı kararını verdi.

Etiketler
babel fırat aydınus Hasan Ali Kaldırım
Son güncelleme: 23:04 | 07.05.2017
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