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07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
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FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.
22:337 Mayıs 2017
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Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor

Sarı-lacivertli ekip, son üç haftada oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan topladı.

Fenerbahçe, Galatasaray’ı 90+2. dakikada Josef de Souza’nın golüyle yenip 3 puanı alırken, Çaykur Rizespor maçında ise 90+1. dakikada Sow’la galibiyete uzanmıştı. Fenerbahçe son olarak bu akşam oynadığı Beşiktaş maçında Marcelo’nun 90+4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler böylece oynadığı son 3 maçta da uzatmalarda bulduğu gollerle 7 puan kazandı.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig vodafone arena
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