Fenerbahçe tekrar peşinde

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Medipol Başakşehir’in kazanmasının ardından lider Beşiktaş'ın stresli olacağına değindi ve “Sahada sakin olmalıyız. Kupada onları yendik. Yine başaracağız”dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kendilerine hedef koyan Fenerbahçe’de futbolcular, dün Samandıra'da kendi aralarında toplantı yaptı. Lig ikincisi Başakşehir'in kazanmasının ardından lider Beşiktaş'ın bugünkü derbide stresli olacağına vurgu yapan oyuncular, “Sahada sakin olmalıyız. Kupada onları yendik. Yine başaracağız. 2'ncilik hedefimizi sürdürmemiz için galip gelmekten başka şansımız yok” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Dirk Advocaat da, Beşiktaş ile oynanacak dev derbi öncesinde oyuncularını uyardı. Siyah-beyazlıların maça fazlasıyla agresif başlayacağına dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Bu nedenle çok dikkat etmeliyiz. İkili mücadelelerde sert olmalıyız. Rakibimiz sert oynayacaktır, onlara oyun kuralları içerisinde aynı şekilde cevap vermeliyiz. Tribünlere de kulaklarımızı tıkamalıyız” diye konuştu.

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“Büyük maçlarda farklı bir kimlikle sahada yer alıyoruz” diyen Advocaat, “Avrupa'da ve ligde oynadığımız maçlarda bunu gösterdik. İlk golü atmamız onları moralmen yıkacaktır. Buna odaklanmalıyız. Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle evinde zor yenilen bir takım. Kupada onları devirerek evlerindeki ilk mağlubiyetlerini tattırmıştık. Şimdi sıra Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezliğine son vermeye geldi” dedi.