Galatasaray fırsatı elinin tersiyle itti

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray, seyircisiz oynanan maçta TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. 4.'lük yarışındaki en yakın rakibi Trabzon'un yenildiği haftada kazanıp puan farkını 7'ye çıkarma şansını kaçıran sarı-kırmızılılar, bitime 4 hafta kala 4 puan önde bulunuyor. 19 Nisan 2014'te yine bir Fenerbahçe derbisi sonrasında Kasımpaşa ile TT Arena'da seyircisiz maçta karşılaşan Galatasaray, rakibine 4-0 yenilmişti.
ÇALIK’TAN BÜYÜK HATA
Bursa deplasmanında parçalı forma altındaki ilk golünü atan ve iyi bir performans sergileyen Ahmet Çalık, dün kendisine güvenenleri mahcup etti. 25. dakikada Castro'nun attığı golde büyük bir hata yapan Ahmet, takımının gol yemesine neden oldu. Gelen uzun topta boşa çıkan ve ıska geçen genç yıldız, topun Adem Büyük'le buluşmasına izin vermişti. Adem de topu Castro'ya yuvarladı.
EREN RÖTAR YAPTI
Karşılaşmanın 7. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ısınmaya gönderilen Eren Derdiyok, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Bruma'yı oyundan almaya karar verdiği dönemde ısınmaya gönderdiği oyuncusunu bekleten ve sahaya Garry Rodrigues'i süren Igor Tudor, golcü oyuncuyu ancak 77'de Yasin Öztekin'in yerine oyuna aldı.