Galatasaray fırsatı elinin tersiyle itti

En yakın rakibi Trabzonspor’un yenildiği haftada puan farkını açma fırsatını geri çeviren Galatasaray, seyircisiz maçta TT Arena’da Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek bir kez daha taraftarlarını üzdü.

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray, seyircisiz oynanan maçta TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. 4.'lük yarışındaki en yakın rakibi Trabzon'un yenildiği haftada kazanıp puan farkını 7'ye çıkarma şansını kaçıran sarı-kırmızılılar, bitime 4 hafta kala 4 puan önde bulunuyor. 19 Nisan 2014'te yine bir Fenerbahçe derbisi sonrasında Kasımpaşa ile TT Arena'da seyircisiz maçta karşılaşan Galatasaray, rakibine 4-0 yenilmişti.

Cenk Ergün: İçeride hatası olan bedelini ödeyecek Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teknik Direktör Igor Tudor'un istifa ettiği haberlerini yalanlayarak, “Hakem yönetiminin bunu etkilediğine inanıyoruz. İçeride de hataları olanlar var. Onlar da bunun bedelini ödeyecek” dedi. Ergün, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inmesiyle ilgili ise, “Aile içindeki meseleleri konuştuk” açıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

ÇALIK’TAN BÜYÜK HATA

Bursa deplasmanında parçalı forma altındaki ilk golünü atan ve iyi bir performans sergileyen Ahmet Çalık, dün kendisine güvenenleri mahcup etti. 25. dakikada Castro'nun attığı golde büyük bir hata yapan Ahmet, takımının gol yemesine neden oldu. Gelen uzun topta boşa çıkan ve ıska geçen genç yıldız, topun Adem Büyük'le buluşmasına izin vermişti. Adem de topu Castro'ya yuvarladı.

Tudor açıkladı! Soyunma odasında ne konuşuldu? Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu. Hırvat hoca, başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına gelmesi hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

EREN RÖTAR YAPTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ısınmaya gönderilen Eren Derdiyok, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Bruma'yı oyundan almaya karar verdiği dönemde ısınmaya gönderdiği oyuncusunu bekleten ve sahaya Garry Rodrigues'i süren Igor Tudor, golcü oyuncuyu ancak 77'de Yasin Öztekin'in yerine oyuna aldı.