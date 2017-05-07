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FENERBAHÇE
07 Mayıs 2017 19:01
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FENERBAHÇE
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Aziz Yıldırım hakkında inceleme

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e saldıran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için Gençlik ve Spor Bakanlığı inceleme başlattı.
18:187 Mayıs 2017
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Aziz Yıldırım hakkında inceleme

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e yaptığı saldırıyı üzüntüyle karşıladı.

Bakan Kılıç’ın ayrıca, gerekli incelemenin hemen başlatılacağını söylediği öğrenildi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’nın Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e yönelik fiili müdahalesi “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Son güncelleme: 18:20 | 07.05.2017
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