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FENERBAHÇE
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
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İlhan Ekşioğlu’ndan derbi sonrası ilginç açıklama!

Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.
21:397 Mayıs 2017
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İlhan Ekşioğlu’ndan derbi sonrası ilginç açıklama!

Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar’ı kızdıran bir paylaşım yaptı.

Derbi bitiminde Beşiktaş ve Fenerbahçe cephelerinden birçok sosyal medya mesajı gelirken, İlhan Ekşioğlu da twitter’dan paylaşımda bulundu.

Ekşioğlu, “Çok üzgünüz 9 kişiyle bu kadar!” yazarak, ezeli rakiplerine imalı bir göndermede bulundu.

Ekşioğlu’nun paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan takdir görürken, Beşiktaşlılar’ın tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, Vodafone Arena’daki 90 dakikayı Skrtel ve Josef’in gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayıp, beraberlik golünü uzatma dakikalarında ulaşmıştı.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe İlhan Ekşioğlu
Son güncelleme: 21:40 | 07.05.2017
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